На Южном Урале резко похолодает

В Челябинской области резко похолодает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня воздух на территории региона прогреется до +17 градусов, но ночью похолодает до -5.

Завтра днем температура воздуха в области поднимется не выше +6, в Челябинске – максимум +3. При этом будет ветрено.

Ночь на субботу станет морозной – до -11, днем – не выше +9.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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