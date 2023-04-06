На Южном Урале резко похолодает

В Челябинской области резко похолодает.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня воздух на территории региона прогреется до +17 градусов, но ночью похолодает до -5.
Завтра днем температура воздуха в области поднимется не выше +6, в Челябинске – максимум +3. При этом будет ветрено.
Ночь на субботу станет морозной – до -11, днем – не выше +9.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube