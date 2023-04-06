В Магнитогорске завершился суд над риелтором, укравшей у клиентов больше 4 миллионов

В Челябинской области вынесли приговор риелтору, лишившей клиентов более 4 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал 47-летнюю ранее судимую горожанку виновной в мошенничестве и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления.

С ноября 2019 по сентябрь 2021 года, работая риелтором, женщина присвоила свыше 4,1 миллиона рублей, обманув 10 клиентов, обратившихся к ней за оказанием услуг по купле-продаже жилья и сопровождения сделок с недвижимостью. При этом две семьи лишились жилья, так как после реализации их квартир мошенница похитила вырученные от продажи денежные средства, не приобретя других помещений.

Полученные от клиентов в качестве залогов и задатков средства, а также вырученные после продажи квартир деньги женщина забирала себе, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке жилья. Одну из похищенных комнат она реализовала, воспользовавшись имеющейся от собственников доверенностью, что расценили как легализацию похищенного имущества.

Суд приговорил аферистку к 7 годам лишения свободы со штрафом в 50 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.

Также удовлетворены заявленные гражданские иски на сумму около 2,7 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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