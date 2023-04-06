На Южном Урале разгулялись клещи

В Челябинской области клещи покусали уже полтора десятка человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 31 марта текущего года в медицинские организации региона обратилось 14 пострадавших от укуса клещей, в том числе 7 детей.

Нападение клещей отмечено в Миассе, Кусе, Копейске, Чебаркуле, Челябинске, а также Каслинском и Сосновском районах.

Напомним, ежегодно на территории области регистрируется более 15-20 тысяч пострадавших от укусов клещами. Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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