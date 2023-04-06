В Нагайбакском районе назначили выборы главы

В Нагайбакском районе назвали даты конкурса и выборов главы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Нагайбакского района, в среду, 5 апреля, состоялось заседание районного собрания депутатов.

Основным в повестке дня был вопрос об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы района. После обсуждения депутаты проголосовали за объявление этой процедуры.

Планируется, что с понедельника, 10 апреля, начнется прием документов от кандидатов. Продлится он до 23 апреля. Затем, до 31 мая, документы будут проверяться на достоверность сведений.

После чего будет проведено тестирование кандидатов на знание законов РФ, Челябинской области, Устава Нагайбакского района. Предварительное заседание конкурсной комиссии состоится 31 мая. 7 июня будет проведен конкурс по отбору кандидатур на должность главы района. 14 июня состоится заседание районного собрания, на котором из предложенных комиссией кандидатур депутаты выберут главу.

Напомним, 15 марта прежний руководитель муниципалитета Иван Сурменев подал в отставку. Произошло это после совещания губернатора Челябинской области Алексея Текслера с главами городов и районов Южного Урала, где нагайбакских чиновников раскритиковали после того, как в райцентр подросток погиб из-за упавшей на него с крыши ФОКа льдины.

24 марта собрание депутатов района приняло его отставку, назначив исполняющим обязанности главы его первого заместителя Якова Кригера, который в своре время работал в полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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