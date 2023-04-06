В спальном районе Челябинска неизвестный открыл стрельбу по окнам

Полиция ищет челябинца, обстрелявшего окна многоквартирного дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во второй половине дня 5 апреля в Курчатовском районе областного центра.

По словам очевидцев, стрельбу по окнам одного из домов, расположенных на улице Пионерской, открыл один из прохожих. После этого хозяева нескольких квартир обнаружили в своих окнах отверстия. Некоторые из жильцов дома рассказали, что перед тем, как начали обстреливать дом, группа подростков сбросила вниз большую стеклянную бутылку. Емкость упала рядом с возвращавшейся домой школьницей, которая чудом не пострадала.

«Молодняк потом выглядывал на шестом этаже, потом закрыли все окна и затаились. Это кошмар какой-то, – цитирует «Вечерний Челябинск» мать девочки. – Маленький шаг и все – травма, у меня чуть ребенок не пострадал. Дочь из школы идет, и прямо около ее ног эта бутылка разбилась. Молодые люди видели, на лавочке сидели».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, заявление о стрельбе зарегистрировано в отделе полиции «Курчатовский». На месте работает группа сотрудников полиции: опрашивают свидетелей и очевидцев стрельбы, составляют портрет и возможные направления движения стрелка, а также характер самого хлопка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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