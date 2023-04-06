В Челябинске школьника задержали за изнасилование девушки-подростка

Ученик челябинской школы подозревается в изнасиловании старшеклассницы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», учащегося школы задержали в Ленинском районе областного центра. Здесь он набросился на возвращавшуюся домой ученицу старших классов.
«Семиклассник напал на девушку в подъезде жилого дома по улице Гагарина, – цитирует ura.ru собственный источник в силовых структурах. – После изнасилования он скрылся. Велась работа по выяснению личности преступника».
В настоящее время в отношении подростка возбуждено уголовное дело по признакам изнасилования.
Челябинск, Виктор Елисеев
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