В Челябинске школьника задержали за изнасилование девушки-подростка

Ученик челябинской школы подозревается в изнасиловании старшеклассницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учащегося школы задержали в Ленинском районе областного центра. Здесь он набросился на возвращавшуюся домой ученицу старших классов.

«Семиклассник напал на девушку в подъезде жилого дома по улице Гагарина, – цитирует ura.ru собственный источник в силовых структурах. – После изнасилования он скрылся. Велась работа по выяснению личности преступника».

В настоящее время в отношении подростка возбуждено уголовное дело по признакам изнасилования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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