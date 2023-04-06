Ставка на неудачу: мэрия Челябинска затягивает взимание долгов до последнего

Эксперты обвинили челябинских чиновников в нежелании работать с долгами контрагентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последние пару лет администрация Челябинска наращивает судебную активность по возврату долгов. Правда, если чиновники и смогут выиграть в суде, вряд ли в бюджет поступят реальные деньги: у бывших партнеров их может просто не оказаться.

Ряд экспертов уверен, что подобные ситуации давно уже стали обычной практикой для властей Челябинска, просто не заинтересованных в возврате накопленных перед городом долгов. Поэтому юридические процедуры чиновники задействуют, когда добиться чего-то уже крайне сложно.

Одним из таких примеров можно считать судебное разбирательство с ООО «Строительные технологии города» (СТГ). Уже есть два судебных решения, подтверждающие долг застройщика перед бюджетом Челябинска в 65 миллионов рублей. Однако добиться выплаты практически невозможно.

История взаимоотношений компании и мэрии уходит в 2010-е годы. В 2013 году учредитель фирмы Светлана Морева начала собирать с челябинцев средства в рамках долевого строительства ЖК «Оникс». В 2017 году со стройкой начались проблемы. Тогда бизнесвумен и решила получить разрешение на строительство еще двух жилых комплексов и офисного центра на улице Мамина.

Под новый проект арендовала у города два земельных участка на улице Мамина в Тракторозаводском районе. Начала собирать деньги дольщиков. Но средства эти пошли на достройку ЖК «Оникс». Остовы недостроев на улице Мамина возвышаются до сих пор. Строительная компания в 2019 году признана банкротом, идет конкурсное производство по выплате долгов перед кредиторами. Однако мэрию Челябинска, взыскавшую задолженность (оказалось, что за аренду земельных участков не платили три года), включили в перечень кредиторов недавно – после удовлетворения судами иска городских властей.

Вернуть долги город мог бы, если бы удалось продать недостроенное здание за 70 миллионов рублей, как первоначально планировал конкурсный управляющий. Но желающих его приобрести нет, так что цену приходится снижать. Других активов у компании уже нет.

«Скорее всего, это обычная стратегия чиновников, которых поощряют и наказывают за работу. Поощряют их редко, а вот наказывают часто, – цитирует «Правда УрФО» адвоката Евгения Чуркина. – Если есть дебитор и есть угроза пропуска исковой давности, они идут судиться. Вероятнее всего, юристы мэрии просто не оценивают вероятность взыскания этого долга. В оценке их деятельности нет показателя эффективности взыскания. Выполняют работу ради работы – это малоэффективный способ управления финансовыми процессами».

Не менее занимательна история с долгами ООО «Общественный городской транспорт» – компании-перевозчика, принадлежащей структурам администрации Челябинска. Сейчас комитет управления имуществом и земельными отношениями мэрии пытается отсудить у «дочки» той же мэрии 45 миллионов рублей – долг за аренду подвижного состава. При этом 14 миллионов из них ОГТ должен был выплатить в 2020 году. Однако в суд КУИЗО обратился лишь через полтора года после того, как этот долг сформировался.

В состоянии ли перевозчик вернуть долг – большой вопрос. Ведь в 2021 году при росте выручки на 66,5% (до 685 миллионов рублей) прибыль предприятия составила всего 4,2 миллиона рублей (здесь и далее – данные сайта Audit-it.ru). А чистые активы были отрицательными (минус 290 миллионов рублей). При этом уставный капитал ООО составляют лишь 10 тысяч рублей.

Но даже если взыскать долг не удастся, чиновникам предъявить будет нечего: в суд иск с требованием выплаты долга подали до истечения срока давности, а следовательно формальная процедура соблюдена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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