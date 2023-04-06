Челябинский межвузовский кампус решили проредить

Новый студенческий городок на северо-западе Челябинска «подвинет» лыжероллерную трассу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 6 апреля, участники публичных слушаний поддержали проект отклонения от предельных параметров застройки при возведении мужвузовского кампуса в Челябинске.

Напомним, межвузовский кампус предусматривает возведение 10 зданий общей площадью 123 тысячи квадратных метров. 72 тысячи квадратных метров – это общежития и гостиницы на 3400 мест.

Все они должны расположиться рядом с корпусами Челябинского государственного университета на улице Братьев Кашириных в Калининском районе областного центра. Основными выгодоприобретателями будут ЧелГУ и ЮУрГУ, но разместятся там студенты и других вузов. Тем более, что значительная часть «городка» будет включать в себя лаборатории, лекционные залы и прочие учебные объекты.

Согласно поддержанным сегодня изменениям, площадь кампуса будет увеличена. А вот коэффициент застройки снизят. Как рассказали разработчики, минимальный коэффициент застройки подобных объектов по нормативу равен 0,40. В данном случае он будет снижен до 0,27.

Это значит, что застройщик не будет возводить на участке чрезмерно высокие здания и строить их ближе друг к другу. Зато территория озеленения расширится, и помимо ботанического сада, который станет частью кампуса, здесь появится еще несколько скверов.

Ради расширения площади пришлось пожертвовать частью лыжероллерной трассы, располагающейся за ЧелГУ. В ходе реконструкции ее необходимо будет укоротить.

Участники слушаний поддержали предложения проектировщиков. Теперь их должна будет рассмотреть специальная комиссия мэрии и городской думы, после чего они поступят на подпись главе города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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