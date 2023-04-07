7 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

07.04.2023, пятница
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09:30 Челябинск – Презентация для СМИ новой травматологической операционной в Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, четвертый корпус, вход слева под левой аркой Диагностического центра)
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10:00 Челябинск – Продолжение регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (городская детская библиотека им. М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная итогам работы уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
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16:00 Челябинск – Открытая дискуссия «Пять лет эндаументу ЧелГУ: устойчивость в условиях нестабильности» (ЧелГУ, ул. Ворошилова, 4А, 11 корпус, актовый зал)
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