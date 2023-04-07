На Южном Урале стартовал весенний сезон охоты

В Челябинской области 7 апреля начался весенний сезон охоты на пернатую дичь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, весенняя охота на селезней, гусей (белолобого, гуменника), самцов глухаря и тетерева, вальдшнепа началась в регионе сегодня, 7 апреля, и закончится 7 мая. Однако стоит отметить, что основные сроки охоты на территории различных районов области не превышают 10 дней и зависят от вида дичи и климатической зоны.

Охотничьи угодья Южного Урала разделены на три зоны: центральная, северная и южная. В каждой зоне выделены свои сроки проведения весенней охоты.

В южной зоне (Агаповском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Карталинском, Кизильском, Нагайбакском, Чесменском районах) охота на самцов тетерева начнется с 7 и продолжится по 16 апреля, а на селезней (с чучелами) и гусей (белолобого, гуменника) – с 8 по 17 апреля.

В центральной зоне (Аргаяшском, Еманжелинском, Еткульском, Коркинском, Красноармейском, Кунашакском, Октябрьском, Пластовском, Сосновском, Троицком, Увельском, Уйском, Чебаркульском районах, Копейском, Чебаркульском и Южноуральском городских округах) охота на самцов тетерева, глухаря и вальдшнепа на вечерней тяге начнется с 14 и продолжится по 23 апреля. На селезней (с чучелами) и гусей (белолобого, гуменника) – с 15 по 24 апреля.

В северной зоне (Ашинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Нязепетровском, Саткинском районах, Верхнеуфалейском, Златоустовском, Карабашском, Кыштымском, Миасском, Снежинском, Усть-Катавском городских округах) охота на самцов тетерева и глухаря, вальдшнепа на вечерней тяге начнется с 23 апреля и продолжится по 2 мая. На селезней (с чучелами) и гусей (белолобого, гуменника) – с 22 апреля по 1 мая.

Для охотников, осуществляющих охоту на селезней с живой подсадной (манной) уткой, период охоты будет продолжаться с 8 апреля по 7 мая во всех зонах.

Охотники должны знать, что в Правилах охоты РФ с 2023 года повышены требования к осуществлению весенней охоты.

Так, охота на селезней с использованием одной манной утки выполняется с участием не более двух охотников. Добор раненой птицы (подранка) разрешается на расстоянии менее 300 метров от укрытия при охоте на селезней и менее 500 метров на гусей.

По-прежнему действуют запреты на добычу серых гусей, самок уток, тетеревов, глухарей, охоту с подхода, за исключением охоты на глухаря на току, применение любых типов и калибров нарезного охотничьего огнестрельного оружия.

При выходе на охоту охотник обязан иметь при себе разрешение на добычу охотничьих ресурсов, разрешение на оружие, охотничий билет единого федерального образца, а при охоте на закрепленных охотничьих угодьях – дополнительно путевку (договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства).

Эти документы должны быть предоставлены охотником по требованию охотинспектора министерства экологии, сотрудника правоохранительных органов, Росгвардии, а также производственного охотничьего инспектора, предъявившего соответствующие удостоверение и имеющего нагрудный знак.

Непредъявление по требованию уполномоченного должностного лица, а также производственного охотничьего инспектора указанных выше документов для проверки влечет лишение права на охоту на срок от одного года до двух лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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