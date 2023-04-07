В Челябинской области четверо рыбаков провалились под лед

Четверо южноуральцев провалились под лед на озере Кумкуль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в районе деревни Бурино на озере Комкуль в Кунашакском районе.

Четыре рыбака провалились под лед. К моменту прибытия спасателей на водной глади было видно уже только двух человек.

Из-за острой кромки льда использовать резиновую лодку было невозможно. Сотрудники 65-й части, облачившись в спасательные жилеты, по-пластунски продвигались к пострадавшим. Значительно осложняло операцию то, что весенний лед уже не выдерживал нагрузку и проламывался. Сотрудники МЧС, проваливаясь в полынью, продолжали предпринимать попытки спасения. К месту происшествия поспешили также спасатели из Кыштыма и Челябинска.

Прибывшие специалисты кыштымского отряда на аэролодке добрались до места провала, но ледяная вода не оставила пострадавшим шанса на спасение. Трех человек без признаков жизни доставили к берегу.

В настоящее время проверяется информация о четвертом рыбаке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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