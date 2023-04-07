На южноуральской трассе вспыхнула маршрутка, полная пассажиров

В Челябинской области загорелся микроавтобус с 15 пассажирами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 7 апреля, в Саткинском районе. Пожар попал на видео. Очевидцы произошедшего опубликовали его в социальных сетях.

По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт в 06:41. Микроавтобус, следовавший по маршруту №407 Сатка – Межевой, загорелся во время движения.

В момент инцидента в машине находились 15 пассажиров. Пожарным удалось справиться с возгоранием. В результате ЧП никто не пострадал. Пассажиров отправили в Сатку на следующем автобусе того же маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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