Осторожно – собеседование: мошенники придумали новую схему хищения денег

Мошенники придумали схему хищения денег через «онлайн-собеседования».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителей Челябинской области предупреждают о новой мошеннической схеме хищения денег с помощью «онлайн-собеседований» и советуют быть бдительными.

По словам директора по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергея Хренова, под видом сотрудников кадровых агентств злоумышленники звонят и предлагают высокооплачиваемую удаленную работу. Чтобы рассказать о вакансии, потенциальной жертве предлагают созвониться в Skype или Zoom, где можно продемонстрировать презентацию. Встреча длится в течение получаса, за это время «рекрутер» входит в доверие.

На завершающем этапе мошенники просят собеседника проверить активность банковского счета, на который будет начисляться заработная плата. Для этого человека просят поделиться экраном, открыть банковское приложение и перевести определенную сумму на счет своего же мобильного телефона.

После успешной транзакции злоумышленник делает предложение о работе, а для возврата средств с мобильного счета на банковский направляет смс. В тексте указана корректная сумма перевода, при этом абонент не видит, куда именно переводит деньги. Он подтверждает перевод в ответном смс – и деньги с мобильного счёта уходят к мошенникам. Сейчас фиксируются случаи хищения таким способом до 10 тысяч рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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