Города Южного Урала проваливают стройку

Почти во всех городских округах Челябинской области снизились темпы ввода жилья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за январь-февраль текущего года в регионе введено в эксплуатацию 544,6 тысячи квадратных метров жилья, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Лидерами по динамике стали Саткинский район (+408,0%, до 15,3 тысячи квадратных метров) и Копейск (+141,0%, до 50,7 тысячи). Но абсолютным чемпионом жилищного строительства стал Сосновский район: за два первых месяца 2023 года здесь введено в эксплуатацию 215,7 тысячи квадратных метров (+62,7%). Это более чем вдвое превышает показатель расположившегося на втором месте по числу «квадратов» Челябинска (100,1 тысячи квадратных метров).

Отметим, что областной центр, в отличие от своего пригорода, давно демонстрирует падение объемов строительства. В январе-феврале 2023 года темпы возведения домов здесь снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 29%.

Интересно, что на первую тройку (Сосновский район, Челябинск, Копейск) приходится около двух третей всего объема сданного жилья (около 366 тысяч «квадратов»). Если же сюда прибавить следующий четвертым Магнитогорск (30,6 тысячи квадратных метров, минус 1,2% к аналогичному периоду прошлого года), на оставшиеся 36 муниципалитетов «метров» останется не так уж и много.

При этом из 14 городов Южного Урала положительную динамику показали лишь Копейск, Кыштым (+83%, но всего 4,3 тысячи квадратных метров в абсолютных цифрах) и Чебаркуль (3,7 тысячи «квадратов», +28,7%). Кроме того, рост в полтора раза продемонстрировал Коркинский муниципальный округ. Но и здесь абсолютные показатели не блещут – всего 3,1 тысячи квадратных метров нового жилья.

В остальных городах темпы строительства падают с различной скоростью: от 1,2% в Магнитогорске, 3% в Миассе и 5,4% в Троицке – до обвалов в 43% в Южноуральске, 61,2% в Златоусте и 69,8% в Карабаше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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