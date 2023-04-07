Экс-руководителю судебных приставов из Магнитогорска не понравился приговор

Бывший начальник двух отделов ФССП в Магнитогорске пытался оспорить обвинительный приговор за коррупцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, вступил в законную силу приговор бывшему начальнику отдела судебных приставов, осужденному за совершение коррупционных преступлений.

Напомним, ранее Правобережный районный суд Магнитогорска признал южноуральца виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Установлено, что, занимая должность начальника отдела – старшего судебного пристава Правобережного, а затем Орджоникидзевского районных отделов судебных приставов Магнитогорска, силовик получал деньги от директора одной из коммерческих организаций за облегчение тому приобретения в ходе торгов имущества должников.

Всего с января 2015 по февраль 2019 года он получил за это от коммерсанта 440 тысяч рублей.

Кроме того, в 2019 году он приказал подчиненным снять с расчетных счетов знакомого арест, наложенный по требованию организации, которой тот задолжал свыше 1,1 миллиона рублей по кредиту.

Суд приговорил бывшего пристава к 6 годам колонии строгого режима со штрафом в 850 тысяч рублей.

Однако защита экс-пристава подала апелляционную жалобу с просьбой приговор отменить и оправдать осужденного.

По результатам апелляционного рассмотрения Челябинским областным судом с доводы защиты оставлены без удовлетворения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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