Южноуральские медики оставили коллегу умирать. Глава СКР требует возбудить уголовное дело

Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело по факту смерти врача в Южноуральске после несчастного случая на рабочем месте.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти врача в Южноуральске после обращения в аппарат ведомства с протестом против результатов проверки обстоятельств смерти медика.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Находясь на рабочем месте, женщина-врач упала и получила серьезную травму головы. Однако вместо того, чтобы оказать ей помощь, коллеги отвезли ее домой, где она и скончалась. Побудить к этому медиков могло желание скрыть несчастный случай.

В следственном управлении СКР по Челябинской области по факту смерти проводилась процессуальная проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказали.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело, а также представить доклад о ходе и результатах его расследования», – сообщили в силовом ведомстве.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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