Рекультивацией свалки в Магнитогорске займется структура «Росатома»

Определен подрядчик для рекультивации Магнитогорской свалки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, им стало акционерное общество «Русатом Гринвэй», входящее в структуру Госкорпорации «Росатом».

Приступить к работам планируется уже в мае. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», в основном за счет средств федерального бюджета, и рассчитаны на два года.

«Рекультивация Магнитогорской свалки, площадь которой почти 60 гектаров, будет происходить по технологии, аналогичной при работах по рекультивации Челябинской городской свалки в 2021 году. Сначала происходит формирование геометрически правильного «тела» свалки, изоляция «тела» инертным и геосинтетическими материалами. Далее – монтаж системы сбора и отвода фильтрата и биогаза, на завершающем (биологическом) этапе – посев трав», – рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров.

Напомним, Магнитогорская свалка эксплуатировалась с 1957 года. За это время она заняла площадь в 59,77 гектара. Площадь «тела» свалки – 37,5 гектара. Общий ориентировочный объем накопленных отходов – более 5 миллионов кубических метров.

Ближайшие жилые дома находятся в 900 метров от ее границы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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