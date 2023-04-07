В Челябинске скорректируют схему движения одного из троллейбусных маршрутов

Троллейбус №19 в Челябинске изменит свой маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатора перевозок Челябинской области», с 00:00 субботы, 8 апреля, до 05:00 10 апреля закрывается движение троллейбусов по Бажова и Танкистов от Героев Танкограда до Первоозерного.

Ограничения связаны с работами по модернизации контактной сети.

Троллейбус №19 проследует: Парк Гагарина – проспект Ленина – Героев Танкограда – ЖБИ.

«Пользуйтесь автобусами №1, №4, №8, №9, №34, Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 ₽ или единый пересадочный билет стоимостью 25 ₽ по транспортной карте», – напоминают горожанам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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