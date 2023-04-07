В Челябинске раскрутят температуру теплосетей на максимум

На следующей неделе в Челябинске начнутся температурные испытания на тепловых сетях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя пройдут в городе 11, 13, 18 и 20 апреля.

В преддверии испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя оперативно-диспетчерская служба АО «УСТЭК-Челябинск» напоминает челябинцам о порядке действий в случае обнаружения возможного места повреждения тепловых сетей.

«Горожанам нужно быть предельно внимательными на прогулке или по пути за покупками, при выходе из транспорта или посадке в автомобиль. Если вы видите пар или выход горячей воды из-под асфальта или земли, следует отойти от этого места на безопасное расстояние и сообщить о возможном повреждении в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-40-00, управляющую компанию или УЖКХ города», – советуют представители теплосетевой компании.

Если разлив горячей воды застал в транспорте, ни в коем случае нельзя выходить из него. «Не подвергайте опасности своё здоровье и жизнь. Сообщите водителю или кондуктору об инциденте, предупредите других пассажиров об опасности», – советуют южноуральцам.

В случае повреждения тепловых сетей возле школы, детского сада, больницы или другого социального значимого учреждения необходимо уведомить руководство детского сада или школы об инциденте возле подведомственного им учебного заведения. Зная о повреждении, заведующий детским садом, директор школы или главный врач больницы до приезда аварийных служб сможет принять оперативные меры по ограждению опасной зоны, а также организовать выход и вход посетителей на территорию заведения по другим безопасным маршрутам.

Если промоина, разлив горячей воды или пар заметны на дороге, подъезжать к ним нельзя. «Помните, что она может быть больше тех размеров, которые вы видите на поверхности, – говорят в компании. – Под асфальтовым покрытием могут образоваться пустоты, которые способны привести не только к проседанию грунта, но и к внезапному обрушению автомобильной дороги. Остановитесь. Не выходите из автомобиля. По возможности, предупредите других автомобилистов об инциденте. Позвоните в диспетчерскую службу. Дождитесь, когда на место приедут оперативные службы. Постарайтесь объехать опасный участок по другой улице или дороге».

Пар или разлив воды могут появиться и возле остановки общественного транспорта, на тротуаре, газоне, детской площадке. «Ни в коем случае не обходите место порыва тепловых сетей по газонам, если вы не уверены в их безопасности. Весна только началась, а значит на газонах до сих пор лежит прошлогодняя осенняя листва, под которую может затечь горячая вода. Берегите ноги, обойдите разлив по асфальтированной или грунтовой дороге», – советуют коммунальщики.

Теплоэнергетики делают дополнительный акцент на безопасность любителей прогулок на велосипедах или электросамокатах. Скорость, развиваемая этими транспортными средствами, достаточно велика. А это значит, что водителям нужно своевременно снизить скорость, чтобы остановиться или объехать место возможного повреждения тепловых сетей, и при этом не создать помехи другим пешеходам.

Переходя дорогу, подходя к остановке общественного транспорта или прогуливаясь по пешеходным дорожкам, следует обходить возможное место повреждения тепловых сетей.

В случае повреждения внутридомовых систем теплопотребления в квартирах и жилых домах необходимо обращаться в управляющую организацию, так как именно она следит за корректной работой и ремонтом внутридомового оборудования многоквартирного дома.

Подробнее на сайте компании в разделах: «Испытания на максимальную температуру теплоносителя» и «Правила безопасности вблизи тепловых камер и теплотрасс».

Челябинск, Виктор Елисеев

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