8-10 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

08.04.2023, суббота
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10:00 Челябинск – Всероссийский рейтинговый турнир по артистическому танцу «Кубок Уральского федерального округа по артистическому танцу» (ДК Амбассадор, ул. Российская, 34)
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14:00 Челябинск – Лекция «Марк Шагал и современники. Творческие взаимодействия» в рамках выставки «Три эпохи Марка Шагала» (Челябинск музей изобразительных искусств, зал архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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14:00 Челябинск – Фестиваль творческих профессий: мульпликатор, художник, дизайнер, скульптор, актер, фотограф (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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15:00 Челябинск – Встреча родителей с психологом и профориентологом Анной Корнеевой в рамках фестиваля творческих профессий (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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15:00 Челябинск – «Весенняя beat-ва детских хоров» в рамках XI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59, театральный корпус)
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15:00 Челябинск – Открытая лекция доцента факультета экологии ЧелГУ Константина Корлякова «Научная анимация» в рамках проекта «Зеленый понедельник» (ЧелГУ, пятый корпус, ул. Василевского, 75, ауд.103)
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16:00 Челябинск – Игра-тренинг для подростков от 12 лет и их родителей «Мир профессий» в рамках фестиваля творческих профессий (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Уголь» в рамках выставки «Три эпохи Марка Шагала» (Челябинск музей изобразительных искусств, зал архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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18:00 Челябинск – Открытие XII международного фестиваля «Денис Мацуев представляет…» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)
09.04.2023, воскресенье
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10:00 Челябинск – Мастер-классы по артистическому танцу в рамках Кубка Уральского федерального округа по артистическому танцу (пр. Ленина, 55А, оф. 1201)
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12:00 Челябинск – Концертная программа учащихся детских школ искусств (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, Дом «Аквариум»)
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13:00 Челябинск – Акция «День защиты людей» (площадь Революции)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Витражная роспись» в рамках выставки «Три эпохи Марка Шагала» (Челябинск музей изобразительных искусств, зал архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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18:00 Челябинск – Сольный концерт Дениса Мацуева «Вечер фортепианной музыки» в рамках XII международного фестиваля «Денис Мацуев представляет…» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)
10.04.2023, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке труда и проведению в Челябинске Всероссийской ярмарки трудоустройства (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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