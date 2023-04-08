В Челябинске маршрутка бросилась под трамвай

В Челябинске маршрутка устроила ДТП, «бросившись» под трамвай.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Челябинска, инцидент произошел на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Победы.

Трамвай, двигавшийся по проспекту Победы в сторону северо-запада, начал пересекать Свердловский на зеленый сигнал светофора, но на перерез ему выскочил микроавтобус Fiat Ducato, водитель которого пытался проскочить перекресток на красный. При этом он даже не пытался уклониться от трамвая и, в итоге, получил удар в заднюю часть левого борта.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»