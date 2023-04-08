На Южном Урале снова потеплеет, а потом похолодает

В Челябинской области снова потеплеет.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью температура воздуха в регионе опустится до -12, но уже завтра днем потеплеет до +14. Аналогичная погода ожидается и в понедельник. Во вторник снова похолодает, но несущественно. А в среду столбики термометров в очередной раз поползут вверх. И опять ненадолго: уже в пятницу, 14 апреля, ожидается понижение дневной температуры до +3.
За то в начале третьей декады апреля прогнозируется потепление до +20.
Челябинск, Павел Зварзин
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