В челябинской маршрутке устроили поножовщину

В Челябинске пассажир маршрутки устроили поножовщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне около 22 часов на остановке «улица Академика Королева» в микроавтобусе, следовавшем по маршруту №3. Мужчина ударил женщину ножом в живот, выскочил из маршрутки и скрылся.

Пострадавшую госпитализировали, а нападавшего всю ночь искала полиция.

Подозреваемого задержали сегодня утром в квартире одного из домов по улице Танкистов. 37-летний мужчина был пьян.

Сейчас он находится в полиции.

Челябинск, Павел Зварзин

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