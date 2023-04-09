В челябинской маршрутке устроили поножовщину

В Челябинске пассажир маршрутки устроили поножовщину.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне около 22 часов на остановке «улица Академика Королева» в микроавтобусе, следовавшем по маршруту №3. Мужчина ударил женщину ножом в живот, выскочил из маршрутки и скрылся.
Пострадавшую госпитализировали, а нападавшего всю ночь искала полиция.
Подозреваемого задержали сегодня утром в квартире одного из домов по улице Танкистов. 37-летний мужчина был пьян.
Сейчас он находится в полиции.
Челябинск, Павел Зварзин
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