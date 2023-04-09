В челябинской компании уничтожили свидетельства инцидента, в результате которого сотрудница стала инвалидом

Руководство одной из челябинских компаний уничтожило улики по делу о травмировании своей сотрудницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК РФ, председатель Следственного комитета России затребовал доклад о результатах проверки в связи с обращением о получении тяжелой травмы работницей магазина «Триал-спорт». Женщина споткнулась на пороге, упала и стала инвалидом.

По предварительным, инцидент произошел из-за оборудования торгового зала с нарушением требований безопасности. После инцидента записи с камер видеонаблюдения были уничтожены, а выступ, о который споткнулась пострадавшая, демонтирован.

СУ СК России по Челябинской области по указанным доводам начало процессуальную проверку.

Челябинск, Павел Зварзин

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