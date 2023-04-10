В поселке под Челябинском четвертый день жители сидят без воды

Из-за крупной аварии в пригороде Челябинска жители нескольких микрорайонов остались без водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы с водоснабжением многоквартирных домов поселка Западный (Сосновский район) начались еще вечером пятницы, 7 апреля.

Уже в субботу, 8 апреля, власти заявили, что в курсе ситуации, пообещав устранить аварию на водоразборной станции местного водоканала к вечеру. Однако этого не произошло ни в субботу, ни в воскресенье.

«Почти двое суток сидим без воды, – писали южноуральцы в паблике «Текслер, помоги» вечером воскресенья, 9 апреля. – Точнее, воду включали посреди ночи и утром выключили снова. Это просто пытка, особенно для семей с детьми. И отключения постоянные – без предупреждения на час-два и больше. С электричеством тоже перебои. Вчера и сегодня – понятно, крупная авария. Но проблема не только в аварии. Дело в том, что очень много новостроек, но коммуникации не продуманы! В итоге страдают жители всех микрорайонов».

На утро понедельника, 10 апреля, ситуация для многих жителей не изменилась. «Просьба разобраться с отсутствием воды в ЖК Сосновского района Челябинска (Привилегия, Залесье, Вишневая горка и так далее), – пишут жители. – Количество построек в нашем районе увеличивается с огромной скоростью, а вот мощностей для забора воды (со слов «Южуралводоканала») не хватает. Когда эти вопросы будут решаться? Почему заранее это не делается? Здесь уже живут люди, и большинство с маленькими детьми, и на данный момент с пятницы у нас нет воды».

Жители новых поселков возмущенно добавляют: «Нам нужна вода в квартире, а не подвоз желтой питьевой воды в начало поселка».

По информации властей, заявляют, что сегодня попытаются нормализовать ситуацию, ссылаясь на большой водоразбор в выходные дни, не позволявший заполнить резервуары. Как рассказали чиновники, водоснабжение пока полностью восстановлено в поселке Кременкуль и микрорайонах Белый хутор, Просторы и Конфетти в поселке Западный. Частично (на нижних этажах) вода появилась в Залесье и Вишневой горке, микрорайон Женева пока остается без воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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