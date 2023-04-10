На трех участках М-5 в Челябинской области ограничили движение

На южноуральском участке федеральной трассы М-5 вводится ограничение автомобильного движения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ по устройству слоев износа на автомобильной дороге М-5 с 10 апреля по 10 сентября вводится временное ограничение дорожного движения по одной полосе проезда на трех дорожных участках:
1820 км – 1829 км (левый и правый проезды) в Чебаркульском районе;
1844 км – 1860 км (левый и правый проезды) в Сосновском районе;
1860 км – 1871 км (левый проезд) в Сосновском районе.
Кроме того, на период с 10 апреля по 10 сентября 2023 года будет организовано реверсивное движение на участках 1821 км, 1825 км, 1828 км, 1850 км, 1853 км, 1858 км и 1866 км в этих же районах области.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).
Челябинск, Виктор Елисеев
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