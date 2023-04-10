Инвестиции металлургов Магнитки в социалку превысили 3 миллиарда рублей

В 2022 году расходы ММК на социальные проекты выросли на 20%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», все социальные обязательства компании в 2022 году были выполнены, а затраты на реализацию социальных программ и благотворительные цели увеличились по сравнению с предыдущим годом на 20 %. Об этом рассказал ведущий специалист группы социальных программ ПАО «ММК» Дмитрий Чалков на прошедшем в администрации города заседании Общественной палаты Магнитогорска.

Таким образом, социальные инвестиции комбината превысили в 2022 году 3 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда направлены на поддержку льгот и гарантий работников ММК. Кроме того, компания направляет средства на благотворительность и развитие территорий.

Так, комбинат продолжает поддерживать малый и средний бизнес. Эффективным инструментом поддержки стал Индустриальный парк, созданный на освободившихся площадях калибровочного завода. За 2022 год объем отгруженной резидентами парка продукции увеличился на 38% и составил более 5 миллиардов рублей. Создано 61 новое рабочее место, теперь на площадке трудятся более тысячи сотрудников.

Объем инвестиций в производство за год составил 667 миллионов рублей, а всего за шесть лет работы парка – более 1,7 миллиарда рублей. В этом году планируется развивать инфраструктуру, продолжить снос аварийных зданий. То есть для будущих резидентов есть возможность построить производственные и складские помещения.

ПАО «ММК» оказывает помощь спорту, в частности, спортивному клубу «Металлург-Магнитогорск». Как результат – массовый охват работников занятиями спортом и многочисленные награды на соревнованиях разного уровня. Возродили состязания в акватории Урала, развивается парусный спорт. А для горожан и гостей Магнитогорска организовали экскурсии по воде.

Еще одна забота комбината – загородные санатории и дома отдыха. Число отдыхающих в последние годы растет. Улучшается инфраструктура домов отдыха – в прошлом году в санатории «Юбилейный» на озере Банное введено в эксплуатацию здание клуба «72F».

Челябинск, Виктор Елисеев

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