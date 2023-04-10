Включаем краны с осторожностью: в Челябинске стартуют испытания теплосетей

В Челябинске поднимут температуру теплоносителя до максимума.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО УСТЭК, во вторник, 11 апреля, в централизованной зоне теплоснабжения 01 областного центра стартует первый этап испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.

Всего в контур первого этапа испытаний попадет 515 многоквартирных жилых домов в Ленинском районе и несколько МКД в Советском. В домах, не оснащенных автоматическими регуляторами температуры, будет временно отключено горячее водоснабжение. Кроме того, в дни испытаний будет прекращено теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения (в контуре испытаний).

Энергетики обращают внимание, что в случае некорректной работы внутридомового теплофикационного оборудования жилых домов в кранах возможно повышение температуры горячей воды. «Рекомендуем челябинцам проявить аккуратность – включайте холодную воду и постепенно добавляйте горячую. Обязательно расскажите это правило близким, знакомым и особенно детям», – рассказали представители энергокомпании.

В случаях повреждения внутридомовых систем теплопотребления в квартирах и жилых домах жителям следует обращаться в управляющую компанию.

Во время проведения проверок жителям и гостям города необходимо строго соблюдать правила безопасности вблизи теплосетевых объектов, не приближаться к местам парения или выхода воды из-под земли на поверхность. Если есть ограждение – не пытаться проникнуть за него. Не проходить и не проезжать через затопленную зону.

При обнаружении возможного места повреждения тепловых сетей горожан просят предупредить прохожих об опасности и обязательно позвонить по телефону оперативно-диспетчерской службы АО «УСТЭК-Челябинск» – 246-40-00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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