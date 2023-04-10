Рокеры из Бакала получили крупные сроки за поджог мэрии

В Екатеринбурге закончился суд над южноуральцами, кинувшими бутылки с зажигательной смесью в окно мэрии Бакала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный окружной военный суд, расположенный в Екатеринбурге, признал жителей Бакала (Саткинский район) виновными в поджоге и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Такое решение он принял сегодня, 10 апреля.

Напомним, попытку совершить поджог администрации Бакала южноуральцы предприняли в ночь на 11 октября прошлого года. Они разбили камнем окно на первом этаже мэрии и забросили внутрь две бутылки с «коктейлем Молотова». Пожар распространился лишь на три квадратных метра. С огнем справился пожилой сторож администрации.

В тот же день поджигателей задержали сотрудники ФСБ. Ими оказались участники одной из местных рок-групп, являвшиеся на тот момент сотрудниками Росгвардии и ГУ МЧС по Челябинской области.

Поначалу их обвиняли в поджоге, но позднее обвинение ужесточили. Выяснилось, что южноуральцы состояли в ряде радикальных интернет-сообществ, а также прошли дистанционно некие курсы по подготовке к террористической деятельности. В итоге поджог расценили как акт террора.

Сегодня Центральный окружной военный суд приговорил каждого из соучастников к 19 годам лишения свободы (первые четыре года – в тюрьме, затем – в колонии строгого режима), а также полутора годам ограничения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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