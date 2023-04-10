Магнитогорский «Металлург» возглавил Андрей Разин

«Металлург» подписал контракт с новым главным тренером.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Металлург», новым главным тренером клуба стал Андрей Разин. Соглашение со специалистом рассчитано на два года.

Андрей Разин – воспитанник тольяттинского хоккея. Игровую карьеру он начал в 1991-м году в команде «Маяк» из Куйбышева (ныне – Самара), а затем перешёл в тольяттинскую «Ладу», за которую выступал с 1992 по 1994-й годы и стал чемпионом и обладателем Кубка Межнациональной хоккейной лиги.

В сезонах 1994/95 и 1995/96 годов Разин выступал за магнитогорский «Металлург», но уже осенью 1996-го вернулся в Самару – в ЦСК ВВС.

Летом 1997 года хоккеист вернулся в «Металлург» и в составе команды стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России, а также лучшим бомбардиром чемпионата страны, обладателем призов «Золотая клюшка» и «Золотой шлем» и автором «золотого дубля» в финале Евролиги 2000 года.

За «Металлург» в регулярных чемпионатах и плей-офф Андрей Разин провел 344 матча, в которых набрал 237 (83 + 154) очков.

В еврокубках – 29 матчей, 9 голов, 14 передач. В период выступления за «Металлург» в сборной России – 19 матчей, 6 голов, 10 передач.

После окончания карьеры работал тренером детских и юношеских команд, был хоккейным агентом, комментатором на федеральном канале. Профессиональная тренерская карьера Андрея Разина началась в 2012-м году в команде «Кристалл» (Саратов, ВХЛ). Затем он был главным тренером «Ижстали» (с которой стал серебряным призером чемпионата ВХЛ 2014/15), «Автомобилиста», «Югры», «Адмирала» и «Северстали».

Челябинск, Виктор Елисеев

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