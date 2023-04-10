19-летний южноуралец погиб, врезавшись в дорожную технику

На ночной дороге в Челябинске «Лада» врезалась в трактор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, трагедия произошла в воскресенье, 9 апреля, в 3:15 у дома №3в по Свердловскому тракту.

19-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Лада Калина» по дороге Северный луч от Свердловского тракта в сторону улицы Хлебозаводской по крайней левой полосе, врезался в трактор Komatsu, занимавшийся очисткой разделительной полосы.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель отечественного автомобиля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»