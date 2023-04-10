В Челябинске завершился суд над отчимом, обварившим пасынка кипятком. Ребенок умирал два дня

В Челябинске огласили приговор южноуральцу, жестоко расправившемуся над двухлетним пасынком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 10 апреля, областной суд признал жителя Челябинска виновным в истязаниях, убийстве и угрозе убийством.

️По версии следствия, с января 2020 года по май 2021 года южноуралец систематически избивал жену и двухлетнего пасынка. При этом изверг знал, что супруга была беременна.

Трагедия произошла в мае 2021 года в квартире в поселке Западный Сосновского района. В очередной раз напившись, он схватил малыша и вылил на него кипяток из чайника. Ребенок получил термические ожоги лица и тела. Медиков южноуралец жене вызывать запретил, для острастки несколько раз ударив ее по голове и пригрозив убить, если ослушается. Мальчик прожил еще два дня, умерев 23 мая от термических ожогов с развитием ожогового шока.

Свою вину челябинец так и не признал, заявив, что ожоги пасынок получил под душем в ванной, и никаких угроз в адрес супруги не было.

Суд приговорил изверга к 22 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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