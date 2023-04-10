Началось: на одном из участков проспекта Ленина в Челябинске вводят ограничения движения

В Челябинске начинается ремонт главной магистрали города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 11 апреля, стартует первый этап работ по капитальному ремонту проспекта Ленина на участке от улицы Героев Танкограда до Линейной.

В связи с дорожными работами будет частично ограничено движение автотранспорта по крайней правой полосе от улицы Героев Танкограда до переулка Молодежного по направлению в сторону Чурилово.

«В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за два года исполнителю предстоит построить сети ливневой канализации и наружного освещения, обустроить тротуары и газоны, заменить покрытие проезжей части. На данном участке проспекта появятся два островка безопасности, подъездные карманы для общественного транспорта, парковочные места и недостающие остановочные комплексы», – уточнили представители городских властей.

Кроме того, в рамках контракта будет отремонтировано разворотное кольцо для троллейбусов в районе проходной ЧТЗ.

Автовладельцев просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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