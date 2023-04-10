У челябинского ТРК зарезали 17-летнего школьника

В Челябинске 17-летний геймер получил удар ножом в сердце.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, за поножовщину задержан 20-летний житель областного центра.

Произошло это после того, как ночью 9 апреля около ТРК «Космос» на северо-западе Челябинска обнаружили тело 17-летнего школьника с ножевым ранением.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Известно, что молодые люди были знакомы. Оба увлекались компьютерными играми и пересекались в компьютерном клубе, располагавшемся в ТРК, рядом с которым и разыгралась трагедия.

Некоторое время назад они поссорились в социальных сетях. Из виртуальной действительности разборки перенеслись в реальную. В злополучное воскресенье челябинцы договорились о «стрелке». Пришли на нее и тот, и другой с друзьями.

Что пошло не так, выясняют следователи. Но в один из моментов старший оппонент выхватил нож и дважды ударил подростка. Оба удара пришлись в сердце.

К моменту прибытия скорой медицинской помощи юноша был уже мертв.

20-летний челябинец в ходе допроса признался в убийстве. Он также подтвердил, что конфликту предшествовала ссора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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