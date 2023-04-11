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Вторник, 11 апреля 2023, 06:52 мск

Новости Челябинск

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11 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

11.04.2023, вторник

  • 13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная XI Всероссийскому форуму «Информационное общество: цифровое развитие регионов» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 13:00 Челябинск – Краеведческая лекция «История золотодобычи на Южном Урале» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж, зал краеведения)

  • 13:30 Челябинск – Пресс-подход к народному артисту России Денису Мацуеву, министру культуры Челябинской области Алексею Бетехтину, заслуженному артисту России дирижеру Детско-юношеского симфонического оркестра Челябинской области Валерию Уткину, стипендиатам Благотворительного фонда в рамках XII международного фестиваля «Денис Мацуев представляет…» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)

  • 14:00 Челябинск – Гала-концерт стипендиатов Благотворительного фонда «Новые имена...» с участием Детско-юношеского симфонического оркестра и Дениса Мацуева в рамках XII международного фестиваля «Денис Мацуев представляет…» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)

  • 16:30 Челябинск – Мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Монотипия» в рамках выставки «Три эпохи Марка Шагала» (Челябинск музей изобразительных искусств, зал архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)

  • 18:30 Челябинск – Рассказ-концерт «Золотое наследие ХХ века: джаз и рок» в рамках XI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» (Детская филармонии Челябинской области, ул. Солнечная, 5)

  • 19:00 Челябинск – Концерт «И классика и джаз» в рамках XII международного фестиваля «Денис Мацуев представляет…» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)

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