11 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Гала-концерт стипендиатов Благотворительного фонда «Новые имена...» с участием Детско-юношеского симфонического оркестра и Дениса Мацуева в рамках XII международного фестиваля «Денис Мацуев представляет…» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)