В Магнитогорске перед судом предстанут сотрудницы аэропорта, присвоившие 11 миллионов рублей

В суд направили уголовное дело в отношении двух сотрудниц аэропорта Магнитогорска, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО, следователи Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте закончили расследование уголовного дела в отношении двух сотрудниц международного аэропорта «Магнитогорск», женщин 62 и 59 лет, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Ущерб, причиненный государству, превысил 11 миллионов рублей.

Следствие выяснило, что должности, занимаемые жительницами Магнитогорска на авиапредприятии, позволяли им начислять заработную плату, а также издавать приказы, связанные с назначением и увольнением работников. Воспользовавшись этим, женщины фиктивно устраивали в аэропорт на различные должности своих родственников и знакомых. Данные «мертвых душ» вносили в специальную компьютерную базу аэропорта, после чего каждый месяц несуществующим сотрудникам выплачивалась зарплата.

На деле же, реальных денег новоиспеченные работники не получали и, как выяснили полицейские, в подавляющем большинстве случаев даже не догадывались, что по бумагам они числятся инженерами и техниками на авиапредприятии. Их доходы делили между собой предприимчивые злоумышленницы, которые либо обналичивали деньги в банкоматах, либо либо просто забирали их из кассы предприятия, тратя после этого на личные нужды.

Всего по материалам дела в качестве свидетелей проходят 8 человек, которых сотрудницы бухгалтерии воздушной гавани использовали в качестве источника незаконного обогащения. Среди них, в частности, числятся 38-летняя дочь одной из подозреваемых и 69-летний супруг, которые в общей сложности, сами того не ведая, «заработали» порядка 4,5 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного в Южно-Уральском линейном управлении МВД России на транспорте, осуществлялось сотрудниками полиции из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, которым и удалось раскрыть противоправную схему, а также разоблачить мошенниц.

Обеих злоумышленниц задержали, а по месту их работы и жительства провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли служебную документацию, чековые книжки и значительную сумму денег.

Так, в жилище одной из подозреваемых сыщики обнаружили 60 тысяч рублей, 867 долларов США, 410 евро, 310 израильских шекелей, 165 дирхамов ОАЭ, 15 болгарских левов, 50 мальдивских руфий, 50 тысяч 600 казахских тенге и 5 кубинских песо.

В квартире ее напарницы по криминальному бизнесу стражи порядка изъяли 280 тысяч рублей и 700 евро.

Почему женщины хранили свои незаконные сбережения в столь экзотической валюте и на что их тратили еще предстоит установить в рамках судебного разбирательства – на этапе расследования уголовного дела от каких-либо показаний сами фигурантки отказались, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации.

Впрочем, нежелание участниц группы взаимодействовать с органами правосудия не помешало транспортной полиции Южного Урала собрать достаточное количество доказательств для предъявления обвинения сотрудницам бухгалтерии аэропорта.

В рамках расследования уголовного дела, длившегося на протяжении 18 месяцев, следователи провели ряд экспертиз, в том числе бухгалтерскую и почерковедческую, допросили более 50 свидетелей, в целях дальнейшего возмещения ущерба наложили арест на имущество фигуранток общей стоимостью 11 миллионов рублей, в том числе на денежные средства, находящиеся на их банковских счетах, земельные участки, жилые здания в Магнитогорске, а также на автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado», зарегистрированный на одну из подозреваемых.

Следует отметить, что ранее участницы группы не имели проблем с законом, в аэропорту, где они работали более 20 лет, женщины характеризовались, как ответственные и исполнительные работники, пользовавшиеся уважением коллег и руководства предприятия гражданской авиации.

Из Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте материалы дела, состоящие из 38 томов, направили в Правобережный районный суд Магнитогорска, где и будет поставлена точка в этой криминальной истории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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