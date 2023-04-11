Магнитка представит будущим партнерам возможности для выгодных инвестиций

ММК подготовил интересные предложения для инвесторов и потенциальных партнеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК принимает участие в Международной выставке по коммерческой недвижимости и ритейлу «NatMallExpo 2023», открывающейся 11 апреля в Москве.

На стенде компании представлены различные проекты и объекты недвижимости, представляющие интерес для инвестиций, в том числе выставленные на продажу непрофильные активы Группы ММК. В их числе земельные участки, производственные и складские базы, различные нежилые помещения и прочие объекты коммерческой недвижимости.

ММК также приглашает потенциальных инвесторов стать резидентами индустриального парка, созданного комбинатом на площадях бывшего калибровочного завода. Аккредитованный Минпромторгом РФ ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» дает резидентам возможность получать меры государственной поддержки и налоговые льготы, в том числе нулевые ставки налога на имущество и транспортного налога, а также пониженную на 3,5% региональную составляющую ставки налога на прибыль.

В парке площадью 66,5 Га для инвесторов доступны промышленные помещения и необходимая инфраструктура, позволяющая в минимальные сроки запустить производство. Площадка обеспечена всеми коммуникациями, включая электроснабжение, природный газ, водоснабжение и канализацию, а также транспортную инфраструктуру с развитой железнодорожной сетью, имеющей прямые выходы на ж/д сеть ММК и Южно-Уральскую железную дорогу.

В настоящее время в «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» зарегистрировано более сорока компаний, большая часть которых – резиденты, занимающиеся промышленным производством. За 2022 год объем отгруженной ими продукции увеличился на 38 процентов и составил более пяти миллиардов рублей. Создано 61 новое рабочее место, теперь на площадке трудятся более тысячи сотрудников.

Объем инвестиций в производство за год составил 667 млн рублей, а всего за шесть лет работы парка – более 1,7 млрд рублей. В этом году планируется дальнейшее развитие инфраструктуры площадки и подготовка территории для нового строительства, что даст возможность будущим резидентам реализовывать проекты по принципу «greenfield».

Кроме того, компания приглашает к участию в уникальном проекте по преобразованию городского пространства – городском курорте «Притяжение», инициатором и инвестором которого выступил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Проектом до 2025 года предполагается освоение территории площадью около 400 Га и создание круглогодичного мультифункционального пространства с комплексом зданий общей площадью около 100 тыс. кв. м, включая образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные объекты, рестораны и кафе.

В 2022 году была запущена первая очередь проекта площадью 20 Га, в 2023 году откроется вторая очередь со 100 Га паркового пространства. Масштабный проект открывает потенциальным партнерам широкие возможности для развития бизнеса в сфере общественного питания и гостеприимства, рекреационных услуг, розничной торговли, проведения деловых и праздничных мероприятий и другие.

Ведущая выставка коммерческой недвижимости и ритейла NatMallExpo будет проходить 11-13 апреля в «Крокус Экспо». Это традиционное место встречи девелоперов, управляющих, консалтинговых и инвестиционных компаний, разработчиков и поставщиков оборудования и сервисов, а также представителей розничной отрасли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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