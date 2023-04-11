В Челябинской области горят леса и болота

В Челябинской области отмечен всплеск лесных и ландшафтных пожаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано более 90 возгораний. 73 ландшафтных и 18 лесных пожаров потушено. От огня пострадали 186 гектаров природных территорий.

Виновником большинства возгораний является человек, подчеркнули в ведомстве.

Согласно информации интернет-сервисов, фиксирующих ситуацию в реальном времени, в данный момент фиксируется 2 возгорания в районе Магнитогорска, еще 2 рядом с ООПТ «Черный бор», 3 – на болотах Троицка, 6 – у деревни Филимоново, еще столько же под Чебаркулем, 2 – на озере Донгузлы, 10 – на болотах под Новогорным, множественные очаги – рядом с озером Айдыкуль и на Маянских болотах в районе Мурино (в одном случае огонь подбирается к железной дороге), 3 – на озере Комкуль, 6 на границе Кунашакского и Красноармейского районов в районе Баязитова, 3 – на озере Горелое, в лесном массиве возле Тюбука и 4 на малой Шигарской сопке у южной границы Длогобродского водохранилища.

Челябинск, Павел Зварзин

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