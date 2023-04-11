Директор и главбух культурно-досугового центра Озерска три года тянули премии из подчиненных

В Озерске директор и главный бухгалтер культурно-досугового центра предстанут перед судом за злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор ЗАТО Озерск утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения Озерска «Культурно-досуговый центр». Они обвиняются в четырех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.

По версии следствия с декабря 2017 по декабрь 2020 года руководители учреждения забирали у подчиненных часть разовых премий. В общей сложности они присвоили более полутора миллиона рублей, в последующем распорядившись ими по своему усмотрению.

Причиненный преступлениями ущерб женщины в ходе предварительного следствия частично возместили. Потерпевшими заявлены гражданские иски.

Уголовное дело направлено в Озерский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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