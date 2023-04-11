У южноуральцев проснулся интерес к «москвичам» и «китайцам»

У жителей Челябинской области вырос интерес к китайским автомобилям.

По данным экспертов МегаФона, в марте 2023 года трафик на официальные сайты производителей вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выводы основаны на анализе обезличенной информации пользовательских обращений к 20 тематическим интернет-площадкам.

Наибольшее внимание автолюбителей вызывает модельный ряд Jac – здесь зафиксировано семикратное увеличение трафика. Потенциальные покупатели также намного чаще стали изучать в интернете предложения брендов Dongfeng (рост в 5,5 раз) и Foton (рост в 2 раза). На прежнем уровне остается спрос на Geely и Сhery.

Кроме того, жители региона активно интересуются новым «Москвичом». В апреле среднесуточный объем трафика и аудитории на сайте moskvich-auto.ru оказались в 4 раза выше, чем в начале года, и в 2 раза превысили показатели марта.

Увеличился и трафик на порталы, которые специализируются на подборе подержанных автомобилей. Интерес к таким сайтам вырос на 25%.

Чаще всего южноуральцы заходят на тематические автомобильные ресурсы в середине недели – в среду и четверг зафиксирован максимальный объем данных. А вот меньше всего автомобильная тема волнует горожан в пятницу и в выходные.

Челябинск, Павел Зварзин

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