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Вторник, 11 апреля 2023, 16:27 мск

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Челябинцы требуют установить охранную зону вокруг городского бора

Готовится судебный процесс об установлении охранной зоны вокруг Челябинского городского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рассмотрение иска экоактивистов к региональным властям об установлении охранной зоны вокруг Челябинского бора Центральный районный суд Челябинска планирует начать 3 мая. Об этом авторы иска сообщили в социальных сетях.

Напомним, проблема охранной зоны вокруг ООПТ «Челябинский городской бор» насчитывает уже более десяти лет. Дело в том, что в 2011 году Законодательное собрание Челябинской области изменило ее границы. В результате площадь охранной зоны сократилась практически на 95% – с 233,48 гектара до 14,79 гектара. Причем, как считают экоактивисты, сужение границ было сделано без каких-либо экологических экспертиз, мнение горожан также никого не интересовало.

Следствием столь радикальной корректировки стало, среди прочего, разворачивающееся сейчас строительство высоток в непосредственной близости от ООПТ, как раз в границах некогда существовавшей охранной зоны.

В 2021 году челябинцы предприняли попытку добиться отмены этого решения областного парламента. Вдохновил их на это успех в другом деле: суд поддержал южноуральцев в стремлении отстоять один из участков городского бора, который депутаты решили исключить из состава памятника природы ради строительства нового корпуса детской клинической больницы.

Изменение границ бора признали незаконным, и общественники решили попробовать оспорить и решение 2011 года. Однако безуспешно.

Но отступать горожане не стали. И теперь суду предстоит рассмотреть иск, требующий от губернатора установления новой охранной зоны вокруг памятника природы. При этом авторы иска отмечают, что присоединиться к нему могут и новые участники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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