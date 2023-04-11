Четверых обвиняемых в убийстве челябинского школьника отправили в СИЗО

Мигрантов, обвиняемых в убийстве 17-летнего челябинца, отправили под стражу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 11 апреля, Центральный районный суд Челябинска рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения в отношении четырех выходцев из Средней Азии, обвиняемых в убийстве 17-летнего школьника.

Напомним, трагедия произошла ночью 9 апреля на северо-западе Челябинска. По словам задержанных, ей предшествовала ссора 20-летнего иностранца и 17-летнего челябинца.

Известно, что молодые люди были знакомы. Оба увлекались компьютерными играми и пересекались в компьютерном клубе, располагавшемся в ТРК, рядом с которым и разыгралась трагедия.

Некоторое время назад они поссорились в социальных сетях. Из виртуальной действительности разборки перенеслись в реальную. В злополучное воскресенье челябинцы договорились о «стрелке».

Как рассказал в суде следователь, школьника сначала били руками и ногами, а напоследок 20-летний противник ударил парня ножом в сердце.

Сначала задержали молодого человека, нанесшего роковой удар. Затем – трех его приятелей, двое из которых – несовершеннолетние (кстати, оба они учатся в одном из колледжей Челябинска по направлению «правоохранительная деятельность»).

Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения затянулось: обвиняемые заявили, что им нужен переводчик. Следователь ходатайствовал об избрании всем четверым в качестве меры пресечения заключение под стражу. Защита настаивала на домашнем аресте.

При этом 20-летний обвиняемый признал свою вину лишь частично, отрицая, что действовал в составе группы лиц. Оба студента колледжа полностью отрицали свою вину. Самый старший из задержанных признал, что бил школьника, но отрицал умысел на убийство и действия в составе группы.

В итоге всем четверым судья избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей. В следственном изоляторе они останутся до 10 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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