Росприроднадзор услышал опасения челябинцев по поводу загрязнения Шершней

Федералы дадут оценку возможной угрозе загрязнения Шершневского водохранилища.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», управление государственного надзора в области использования и охраны водных объектов Росприроднадзора поручило проверить информацию об угрозе загрязнения единственного питьевого источника Челябинской агломерации. Об этом сообщила депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина.

Так в ведомстве отреагировали на обращение общественницы Светланы Князевой.

Челябинка в своем письме посетовала на отсутствие обязательного системного мониторинга воды и донных отложений Шершневского водохранилища и его водосборной площади. Кроме того, по словам горожанки, в полученных от местных чиновников ответах не указаны сроки рабочего проектирования и строительства системы дождевой канализации с очистными сооружениями в поселке Кременкуль, исключающей сброс в водохранилище неочищенного техногенного поверхностного стока. В то время как согласно государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Челябинска в 2021 году», именно неочищенные поверхностные стоки названы причиной ухудшения качества воды в водохранилище.

Также челябинка напоминает, что южноуральцы так и не услышали от властей обоснований возможности расположения во втором поясе зоны санитарной охраны Шершней горнолыжного комплекса. Помимо этого, проигнорирована информация о потенциальных загрязнителях водохранилища летучим фенолом, к которым можно отнести ряд расположенных на водосборной площади реки Серазак предприятий.

«Учитывая социальную значимость вопроса, – говорится в полученном экспертом ответе из федерального ведомства, – поручаю в рамках осуществления федерального государственного контроля принять исчерпывающие меры реагирования в рамках полномочий Росприроднадзора».

В письме также говорится, что информацию о принятых мерах территориальные органы Росприроднадзора должны представить в центральный аппарат ведомства до 28 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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