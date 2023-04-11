В Челябинске чиновницу минобрнауки задержали за взятку

Сотрудницу областного министерства в Челябинске подозревают в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении главного специалиста отдела лицензирования регионального министерства образования, подозреваемой в получении взятки.

По данным следствия, чиновница получила крупную сумму от руководителя образовательного учреждения за беспрепятственную и гарантированную выдачу лицензии на ведение образовательной деятельности.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

В самом министерстве заявили, что накануне женщина уволилась из ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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