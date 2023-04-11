В Челябинской области схема финансирования строительства через госкомпании дала сбой

Схема финансирования строительства соцобъектов, минуя аукцион, дала сбой на Южном Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций (принадлежит правительству Челябинской области) объявила о поиске субподрядчика для строительства новой поликлиники в селе Миасском – административном центре Красноармейского района.

Напомним, в 2022 году власти Южного Урала анонсировали новый подход к финансированию строительства социальных объектов за счет бюджета. Согласно подписанному губернатором Алексеем Текслером распоряжением, власти получили право заключать контракты на проведение строительно-монтажных работ со структурами, учрежденными правительством Челябинской области и находящимися в его полной собственности, без конкурсных процедур.

Таким образом чиновники собирались решить проблему недобросовестных участников торгов, из-за которых реализация важных проектов часто затягивалась либо и вовсе превращалась в многолетнюю проблему. Все дело в том, что как правило победу в аукционе отдают участнику, предложившему минимальную цену, возможное же качество работ в расчет не берется.

Южноуральские власти решили отказаться от конкурса, аргументировав это чрезвычайной важностью проектов. По задумке чиновников, подряд на строительство могла получать госкомпания, которая бы и искала субподрядчиков, исходя из их профессиональных качеств, и не из минимальной цены.

Одним из первых проектов и стало строительство поликлиники в Миасском. Процедуру провели по схеме закупки у единственного поставщика, которую еще в мае 2022 года провело ОГКУ «Челябоблинвестстрой». В итоге контракт получила ЮУ КЖСИ. За 447 миллионов рублей она должна была до конца 2024 года сдать готовое двухэтажное здание поликлиники с теплым переходом в районную больницу.

В августе 2022 года корпорация подписала контракт с субподрядной организацией на проведение работ в Миасском за 264 миллиона рублей. Название компании так и не назвали. Однако через несколько месяцев контракт расторгли. Теперь поиск начали заново. Только сроки сдачи сдвинули на третий квартал 2025 года.

«Можно, конечно, предположить, что своих подрядчиков заводят на объекты, чтобы делалось качественно, – цитирует «Правда УрФО» представителя крупной строительной компании Урала. – Но в российских реалиях в это верится крайне мало. Схема с аффилированными госкомпаниям подрядчиками может использоваться для того, чтобы нужным образом распределять прибыль в проекте».

В любом случае, реализация заявленных в начале преобразований целей может оказаться не столь однозначной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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