12 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

12.04.2023, среда
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09:00 Челябинск – Пресс-тур, посвященный теме раздельного сбора ТКО: посещение станции раздельного сбора ТКО у ТЦ «Горки», знакомство с производством предприятия «Символ» (отъезд от пл. Революции, 2).
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10:00 Челябинск – В День голоса ониатры познакомят журналистов с методиками восстановления голоса, покажут «секретные» тренинги и ЛОР-комбайн (Челябинская областная больница, ул. Воровского, 70, корпус №1, поликлиника)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная изменениям в доставке пенсий (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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11:00 Челябинск – Расширенное заседание коллегии министерства культуры Челябинской области «Об итогах деятельности министерства культуры Челябинской области за 2022 год, перспективы развития сферы «Культура» в 2023 году» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)
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12:00 Челябинск – «Ярмарка вакансий» для выпускников Южно-Уральского государственного медицинского университета (ул. Воровского, 64, холл первого этажа второго учебного корпуса)
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15:00 Челябинск – Открытие выставки «Мода от народа: вчера, сегодня, завтра? Опыты реконструкции традиционной одежды и текстиля народов Урала» (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129, Музей археологии и этнографии)
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16:30 Челябинск – Мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Акварель» в рамках выставки «Три эпохи Марка Шагала» (Челябинск музей изобразительных искусств, зал архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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20:45 Челябинск – На телебашне Челябинска включат тематическую архитектурно-художественную подсветку – с обратным отсчетом, ракетой и портретом Юрия Гагарина (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54б)
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