В Металлургическом районе Челябинска на несколько месяцев закроют движение трамваев

В Челябинске на несколько месяцев изменят схему движения электротранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 1 мая по 15 августа будет проходить ремонт трамвайных путей на Шоссе Металлургов от улицы Черкасской до улицы Монтажников.

На все это время движение трамваев от кольца «Першино» до улицы Монтажников будет закрыто. Трамвайные маршруты №3, №14, №18, №19, №20 будут направляться до кольца «Першино».

Для поездки челябинцам предлагают воспользоваться автобусами №15 «Парк Гагарина – ЧМК», №31 «Ак. Королева – ЧМК», №41 «Черкасская – Аэропорт», №47 «Чурилово – ЧМК», №71 «Петра Столыпина – ЧМК», троллейбусами №7 «АМЗ – ЧМК», №14 «Парк Гагарина – ЧМК».

Кроме того, внутри района будет действовать трамвайный маршрут №10 «Коксохим – ЧМК – ЦХП». Его будут обслуживать восемь вагонов с интервалом 11-20 минут.

Пересадки без дополнительных финансовых затрат можно совершать поездки, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 ₽ или единый пересадочный билет стоимостью 25 ₽ по транспортной карте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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