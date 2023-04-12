В южноуральских водоемах массово гибнет рыба

Жителей Челябинской области предупредили о заморе рыбы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в связи с окончанием зимнего сезона на водоемах Урала и Западной Сибири возможен замор рыбы

К середине весны снег в городах и даже сельской местности уже практически растаял, а вот лед на некоторых водоемах исчезает значительно медленнее, напоминают чиновники. Последнее – не самое лучшее условие для рыбы, и жители ежегодно наблюдают такое явление, как замор.

«Проблема замора рыбы весной стала уже традиционной, – отмечает декан факультета экологии Челябинского госуниверситета Альфира Сибиркина. – Мы каждый год обсуждаем этот вопрос – «Почему происходит замор рыбы?». Ответ прост: рыба поднимается к поверхности водоема после таяния льда, а в этих слоях концентрация кислорода значительно меньше, чем в глубоких слоях, из-за разницы в температуре воды. Растворимость кислорода в холодной воде намного выше, а прогрев верхних слоев под лучами солнца приводит к падению уровня кислорода и замору рыбы».

По информации Отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области, которая уже публиковалась ранее, замор рыбы – естественный процесс, который происходит ежегодно. «Обычно погибает рыба, менее устойчивая к недостатку кислорода, – в целом же водные биологические ресурсы более устойчивы к кислородному голоданию и всегда переносят этот процесс», – поясняли специалисты Рыбнадзора.

За информацией по данному вопросу, а также в случае выявления заморов можно обращаться в Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области по телефону: 8(351) 262-19-94, или электронной почте gosсontrol74@noturfish.ru.

Отметим, ранее челябинцы сообщали о массовой гибели рыбы в пруду Девичьи слезы в Ленинском районе областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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