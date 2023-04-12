В Челябинской области второй день горит мусорный полигон

Южноуральский муниципалитет заволокло дымом из-за пожара на свалке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», клубы дыма заволокли улицы Локомотивного городского округа во вторник, 11 апреля. Причиной стало серьезное возгорание на расположенном поблизости полигоном твердых коммунальных отходов.

«Сотрудникам МЧС России поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов в 6 километрах от Локомотивного городского округа. На месте выехали сотрудники чрезвычайного ведомства и представили местной администрации. Организована отсыпка грунта. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров, общими усилиями удалось снять угрозу его дальнейшего распространения», – рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

На сегодня, 12 апреля, открытого горения нет, но остаются отдельные тлеющие участки. Пожарные продолжают отсыпку территории полигона.

По данным МЧС, причиной пожара стала шалость подростков. «Трое друзей-подростков этот день проводили свой досуг на полигоне. Один из ребят поджег бумагу, потом потушил, но неудачно. Неосторожное обращение с огнем в совокупности с ветреной и засушливой погодой привели к пожару, успевшему распространиться на большую площадь», – рассказали в экстренном ведомстве.

Всех виновников ЧП установили. В данный момент решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении родителей молодых людей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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