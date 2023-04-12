Под Челябинском сошел с рельсов вагон с горючим

В Копейске выясняют подробности ЧП со сходом вагона с дизельным топливом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел на станции Деловой двор подъездных путей необщего пользования ООО «Погрузочно-транспортное управление» (Копейск).

При производстве маневровых работ с рельсов сошла колесная пара тележки вагона, перевозившего дизельное топливо.

«Задержек движения поездов на путях общего пользования нет. Вред окружающей среде не причинен, – отметили в надзорном ведомстве. – Причина происшествия устанавливается».

К месту ЧП выезжал челябинский транспортный прокурор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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